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💥Masterchef üçüncüsü kim oldu? Masterchef ikinci finalist belli oldu mu? MasterChef finali ne zaman?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hasan, Eren ve Tahsin'in finale kalmak için kıyasıya bir mücadele verdiği MasterChef'te finale kalma başarısını gösteren ilk isim Eren olmuştu. MasterChef'in 12 Ocak Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde finale yükselen ikinci yarışmacı kim oldu? MasterChef üçüncüsü kim oldu? MasterChef'in 12 Ocak Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 23:52 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 00:32
💥Masterchef üçüncüsü kim oldu? Masterchef ikinci finalist belli oldu mu? MasterChef finali ne zaman?

MasterChef'in 12 Ocak Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde kıyasıya bir mücadele yaşandı. 11 Ocak Salı günü yayınlanan bölümde finale çıkmaya hak kazanan ilk isim Eren olurken, Hasan ve Tahsin ikinci ve son finalist olmak için yarıştı.

MASTERCHEF ÜÇÜNCÜSÜ KİM OLDU? MASTERCHEF SON FİNALİST KİM OLDU?

Hasan ve Tahsin arasında çarşamba akşamı yapılan düello sonunda Tahsin yarışmaya veda etti. En yüksek puanı alan Hasan ise finalde Eren'in rakibi oldu.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Eren ile Hasan'ın şampiyon olmak için mücadele vereceği MasterChef'te final 14 Ocak Cuma akşamı ekranlara gelecek.

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