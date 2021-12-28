📺Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE - Masumlar Apartmanı 53. bölüm TRT 1 CANLI izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 28 Aralık Salı günü ekranlara gelecek. Masumlar Apartmanı 53. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri.

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MASUMLAR APARTMANI 53. BÖLÜM KONUSU

Safiye, Naci'nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci'yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci'nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir. Gülben'se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar. Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir. Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han'ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.

Masumlar Apartmanı 53. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 53. BÖLÜM FULL İZLE

Masumlar Apartmanı TÜM BÖLÜMLER İZLE

Masumlar Apartmanı 53. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 53. BÖLÜM FULL İZLE

Masumlar Apartmanı TÜM BÖLÜMLER İZLE