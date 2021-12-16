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💥MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef, 16 Aralık Perşembe günü yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. Burcu'nun kaptanlığını yaptığı mavi takım ve Eren'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım, şefler Mehmet Çetinkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın belirleği yemek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Aralık MasterChef üçüncü eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'in 16 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 00:37
💥MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın eleme adaylarıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 16 Aralık Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Burcu, Araz, Mert ve Hasan'ın yer aldığı mavi takım, oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in salı günü yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Araz, çarşamba günü yayınlanan bölümde ise dokunulmazlığı kazanan isim Hasan olmuştu. Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde ise dokunulmazlığı kazanan isim Sergen oldu.

MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in salı günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayı Mert, çarşamba günü yayınlanan bölümde ise eleme adayı Araz olmuştu. Perşembe günü yayınlanan bölümde üçüncü eleme adayı ise Eren oldu.

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