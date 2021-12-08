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💥 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef, 8 Aralık Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. 8 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümde mavi ve kırmızı takımın kaptanları ve yarışmacıları belirlenirken, 7 Aralık'ta yayınlanan bölümde takımlar ilk oyununa çıktı. Hasan'ın kaptanlığını yaptığı mavi takım ve Mert'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım, şefler Mehmet Çetinkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın belirleği yemek için kıyasıya mücadele verdi. Yarışmacılar, başlangıçta karnabahar, limon ve gorgonzola peyniri; ana yemekte kestane, lahana ve dil balığı, tatlıda ise bal, kaymak ve ceviz kullanarak yemek hazırladılar. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ikinci eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'in 8 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 00:43
💥 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, ikinci eleme adayıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 8 Aralık Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Mert, Eren, Burcu ve Dilara'nın yer aldığı kırmızı takım, oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in salı günü yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Mert olmuştu. MasterChef'in çarşamba günü yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Hasan oldu.

MASTERCHEF İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in salı günü yayınlanan bölümünde ilk eleme adayı Eren olmuştu. 8 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümdeki eleme adayı Görkem oldu.

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