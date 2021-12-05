📺 Yargı 12. Bölüm izle - Yargı dizisi yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Son dönemin en popüler dizilerinden biri olan Yargı'nın son bölümü 5 Aralık Pazar günü yayınlanırken, dizinin sevenleri şimdi internette "Yargı 12. bölüm izle", "Yargı yeni bölüm izle", "Yargı 12. bölüm tek parça izle" ve "Yargı son bölüm full izle" aramaları yapıyor. İşte Yargı 12. ve yeni bölüm ile ilgili tüm detaylar ve Yargı 12. bölüm izleme linki...

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YARGI 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz'ın babası konusundaki itirafından sonra Ceylin çılgına döner. Dünyası adeta başına yıkılmıştır. Metin'in karşısına çıkarak bunun bedeli ödeteceğini söyler. Ilgaz ise aşkını kaybetmekten korkmaktadır. Ceylin'in de Ilgaz'ın da ruhları kaos içindedir.



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YARGI DİZİSİ 11. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ceylin ve Ilgaz, gönderilen sesli mesajdan sonra; bittiğini zannettikleri kâbusun aslında yeni başladığını fark ederler. Engin'in başta onlar olmak üzere kendisine zarar verdiğine inandığı herkesle ilgili bir planı vardır. Ceylin ve Ilgaz ise bu sarmalın tam merkezinde durmaktadır.

Eren, Pars, Çınar ve Yekta; karşılarına çıkan bütün bu bulmacanın çözümü için kimseye belli etmeden çabalamaya başlarlar. Ancak bu süreç hepsini beklemedikleri kadar büyük sorularla ve sürprizlerle baş başa bırakacaktır. Acaba içlerinde derin bir yerden yükselen öfkelerini kontrol edebilecekler midir? Yoksa bu öfke büyük bir yangına mı sebep olacaktır?

Ilgaz ve Ceylin bir yandan Engin'in tehditleri, bir yandan da tarafları oldukları davayla uğraşırken; geçmişlerinin bağlandığı düğüm yeniden karşılarına çıkar. Bu durum onları acımasız bir "keşke"nin kucağına bırakırken; artık ikisini de çok zor tercihler beklemektedir.



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