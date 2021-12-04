Haberler Magazin Kardeşlerim SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE Kardeşlerim 31. yeni bölüm İZLE (Kardeşlerim dizisi TEK PARÇA FULL İZLE)

Kardeşlerim SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE Kardeşlerim 31. yeni bölüm İZLE (Kardeşlerim dizisi TEK PARÇA FULL İZLE)

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 31. yeni bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. 4 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de ekranlara gelecek Kardeşlerim dizisi yine merakla bekleniyor. Dizinin sıkı takipçileri ise Kardeşlerim 31. bölüm full izle, atv Kardeşlerim izle, atv canlı yayın izle, Kardeşlerim yeni bölüm canlı yayın izle aramaları yapıyor. Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı ise yayınlandı. İşte ayrıntılar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 13:44 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 13:46
Kardeşlerim SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE Kardeşlerim 31. yeni bölüm İZLE (Kardeşlerim dizisi TEK PARÇA FULL İZLE)

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👉 KARDEŞLERİM İZLE - SON BÖLÜM İZLE (31. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 30. BÖLÜM İZLE!

Kardeşlerim 31. bölüm full izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Celil Nalçakan'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisinde 31. bölüm yayınlandı.

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN!

👉 KARDEŞLERİM İZLE - SON BÖLÜM İZLE (31. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 30. BÖLÜM İZLE!

31.Bölüm Özeti:

"Yerle bir oldum da, senle bir olamadım."

Çocuklar gelecek dönem de okulda kalabilmek için yapılacak olan burs sınavına hazırlanırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için tüm güçleriyle çabalarlar. Doruk, Oğulcan ve Aybike onlara destek olmaya çalışırken; Harika'nın yaptığı acımasız hamle, Ömer'i çok zor bir durumun içine düşürür. Şengül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Berk tarafından nazik bir davet alan Aybike ile Oğulcan ise hiç beklemedikleri şekilde büyük bir sürprizle karşı karşıya kalırlar.

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN!

👉 KARDEŞLERİM İZLE - SON BÖLÜM İZLE (31. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 30. BÖLÜM İZLE!

Yönetmen: Serkan Birinci
Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci
Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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