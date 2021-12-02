Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm izle - Bir Zamanlar Çukurova son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

2 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Şimdi dizinin sıkı takipçileri internetten "Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm izle", "atv Bir Zamanlar Çukurova izle", "Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle" aramaları yapıyor.

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LÜTFİYE'NİN BAŞI BELAYA GİRİYOR

Lütfiye, Fekeli ile ilgili duyduklarını kaldıramayıp rahatsızlanır. Abdülkadir ise Hüseyin'in cinayeti kime itiraf ettiğini bulmak için harekete geçer. Öğrendiklerini yanlış biriyle paylaşmaya kalkan Lütfiye'nin başı büyük bir belaya girer.

ZÜLEYHA, FİKRET'İN AŞKINI KABULLENEMİYOR

Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanır ve yeniden kavgaya tutuşurlar. Hakan, Züleyha'nın karşısına çıkıp Fikret'in ona âşık olduğunu söyler. Züleyha reddedip Fikret'i savunmaya kalkınca Hakan'ı kırarken, kendisi de Fikret'le ilgili içten içe şüpheye düşer.

Bir Zamanlar Çukurova 115. Bölüm izlemek için TIKLA

Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm İZLE

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FİKRET AŞK VE MANTIK ARASINDA KALIYOR

Fikret, Züleyha'ya âşık olduğunu kendisi de kabul edince gözü hiçbir şeyi görmez. Çetin'le dertleşirken Züleyha'yı Hakan'dan kıskandığını söyleyen Fikret, duygularını Züleyha'ya itiraf etmek ister. Lütfiye, çıkan dedikodulardan sonra Betül'le evlenmesinin doğru olduğunu söyleyince, Fikret, kalbi ve mantığı arasında kalır.

FİKRET TUZAĞA DÜŞÜYOR

Fikret, şirketin TIR'larıyla kaçakçılık yapıldığını öğrenince Çetin'le beraber TIR'ları arayıp uyuşturucuyu ele geçirir. Fikret, bu olayın arkasında Mehmet Kara olduğunu düşünür ve onu bitirmeye ant içer. Fikret, Züleyha'ya Mehmet Kara'nın kaçakçılık yaptığını söylerken, kendini korkunç bir tuzağın içinde bulur.

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Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm İZLE

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Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).

Bir Zamanlar Çukurova 115. Bölüm izlemek için TIKLA

Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm İZLE

Bir Zamanlar Çukurova TÜM BÖLÜMLER FULL İZLE