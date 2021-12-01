1 Aralık MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

1 Aralık 2021 MasterChef, son bölümde yine heyecan dolu anlar yaşandı. MasterChef'te kırmızı ve mavi takım 2. dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. İki takımın karşılaştığı 2. takım oyununda Kıbrıs mutfağı yemekleri yapıldı. Bu bölüme geçen sezonun yarışmacılarından ve Kıbrıslı olan Tanya Kilitkayalı konuk oldu. Bir diğer sürpriz ise sürprizi ise yarışmacıların birbirine bağlı olarak yemek yapmaları oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise iki eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te tüm yaşananlar...



MASTERCHEF'TE 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Kıbrıs mutfağına ait yemekler yapıldı. MasterChef 2020 yarışmacılarından Tanya Kilitkayalı, konuk olacak ve memleketi Kıbrıs'tan yapılacak yemekleri açıkladı. Beş çeşit yemeklerin yapılması için verilen süre bir saat idi.

GÜNÜN MENÜSÜ

1- Humus çorbası

2- Piruhi

3- Mücendra pilavı

4- Şeftali kebabı

5- Gullurikya

Sonrasında ise takımlardaki beşer yarışmacı, birbirine bağlandı ve yemekleri, yan yana bağlı şekilde yapmaya çalıştı. Verilen sürenin bitiminde yapılan yemekler, şeflerin beğenisine sunuldu. Tadım sonrasında yapılan şefler değerlendirmelerini açıkladı. Kıyasıya mücadele sonunda tadım sonunda kazanan Kırmızı takım oldu. Kırmızı takım, 4-1 skorla oyunu kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımın yarışmacıları, bir kez daha mutfağa girdi ve bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Oyunda buharda pişirme tekniği ile yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Verilen süre ise kırk dakika idi. Süre sonunda şefler tadım yaparak önce üçüncü olan ismi açıkladı. Bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen oldu.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Kaybeden mavi takımın oynadığı bireysel dokunulmazlığı Hasan kazandı ve Tahsin'i 1. Eleme adayı olarak gösterdi. Konseydeki oylamada ise potaya giren Burcu, ikinci eleme adayı oldu.

MasterChef'te bu akşam oynanacak ikinci dokunulmazlık oyununda kaybeden mavi takım, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. mavi takımda üç kişi kaldığı için konsey oylaması yapılmadı. Üç kişinin oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda kaybeden iki isim direkt potaya girdi. Üçüncü eleme adayı Araz oldu. Hasan ise dördüncü eleme adayı oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM



Sergen

Tahsin

Burcu

Hasan

Araz

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM



Eren (K)

Dilara

Görkem

Safanur

Mert