Kalp Yarası 22. Bölüm izle - Kalp Yarası son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

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Kalp Yarası 22. Bölüm tek parça FULL İZLE

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KALP YARASI 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, yaşadığı felaketlerin sorumlusu olarak gördüğü Hande'ye karşı yaptığı tehlikeli hamlenin sonucunda dedesi Şahin'le yüzleşmek zorunda kalır. Sancakzadelere karşı güçlerini birleştiren Hande ve Yaman, intikamları uğruna yeni bir yola girerler.

Diğer tarafta Azade'nin tuzağına düşen Adnan ise reddedemeyeceği bir teklifle Yaman'ın kapısını çalar. Ferit ilişkilerini toparlamaya çalışsa da Ayşe tüm geçmişi ve geleceğiyle yüzleşmek zorunda kalınca bir karar aşamasına gelir. Ayşe'nin vereceği karar, Ferit ve Ayşe ilişkisini yeni bir dönemece sokar.

Kalp Yarası 22. Bölüm tek parça FULL İZLE

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Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban

Genel hikaye: Tomris Giritlioğlu

Senaryo: Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül Akad

Oyuncular : Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz

Kalp Yarası 22. Bölüm tek parça FULL İZLE

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Kalp Yarası 22. Bölüm tek parça FULL İZLE

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