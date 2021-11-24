MasterChef'te eleme potasına kimler gitti? 24 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye 2021'de 14. haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, efsane film Hababam Sınıfı'nın çekildiği Adile Sultan Kasrı'nda oynandı.

Öğretmenler Günü'ne özel bu oyun büyük bir heyecana sahne oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları eleme potasına gitmemek için tezgah başına geçti. Her iki takım düğün çorbası, lahana sarma, salçalı makarna, kuzu fırın ve hanımgöbeği tatlısı bulunan menüyü başarıyla yapmaya çalıştı. Konuk öğretmenlerin verdiği oylar ile dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.



KIRMIZI TAKIM KAZANDI!

Genel skorda 18-17 kazanan kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.



Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ise 3. ve 4. eleme adayını belirlemek zorunda kaldı. Peki MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme potasına kimler gitti?



BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI BURCU KAZANDI!

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyununa girdi. Yarışmacılar, şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Arkadaşlarına göre daha iyi tabak çıkaran Burcu, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.



MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de 14. haftanın ilk eleme adayları Görkem ve Pelin olmuştu. Haftanın ikinci takım oyununda kaybeden taraf olan kırmızı takım 2 eleme adayı çıkardı.



HAFTANIN 3. ELEME ADAYI SAFANUR OLDU!

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, haftanın üçüncü adayı olarak Safanur'u belirledi.



4 . ELEME ADAYI MERT

Yapılan takım oylamada adı en çok yazılan Mert, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.