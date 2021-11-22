Haberler Magazin MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef 2021'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 14. haftasındaki kaptanlık oyunu kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacılardan ıslak hamburger yapmasını isterken, en başarılı ıslak hamburgeri yapan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını belirlerken; her iki takımda yer alan yarışmacılar belirlendi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 00:28
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2021'de 14. hafta başladı. Yarışmada mücadelesini sürdüren 11 yarışmacı, 14. haftada mavi takım kaptanı olmak için uğraştı.

22 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde oynanan kaptanlık oyununda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şeflerin kazananı belirlemek için yarışmacılardan istediği yemek ıslak hamburger oldu.

DİLARA MAVİ TAKIM KAPTANI OLDU

Nefes kesen mücadele sonunda kazanan isim olan Dilara, mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanı olarak Görkem'i seçti. Devamında iki kaptanın seçimi ile takımlar oluşturuldu.

İşte haftanın takımları:

MAVİ TAKIM: Dilara, Sergen, Tahsin, Burcu, Mert, Safanur

KIRMIZI TAKIM: Görkem, Eren, Hasan, Araz, Pelin

DİĞER
Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası İrfan Can Kahveci'den gönderme!
Son dakika: Rusya ile Moldova arasında doğal gaz krizi! Gazprom açık açık tehdit etti: Keseriz
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor