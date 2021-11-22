MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2021'de 14. hafta başladı. Yarışmada mücadelesini sürdüren 11 yarışmacı, 14. haftada mavi takım kaptanı olmak için uğraştı.

22 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde oynanan kaptanlık oyununda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şeflerin kazananı belirlemek için yarışmacılardan istediği yemek ıslak hamburger oldu.

DİLARA MAVİ TAKIM KAPTANI OLDU

Nefes kesen mücadele sonunda kazanan isim olan Dilara, mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanı olarak Görkem'i seçti. Devamında iki kaptanın seçimi ile takımlar oluşturuldu.

İşte haftanın takımları:

MAVİ TAKIM: Dilara, Sergen, Tahsin, Burcu, Mert, Safanur

KIRMIZI TAKIM: Görkem, Eren, Hasan, Araz, Pelin