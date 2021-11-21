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MasterChef kim elendi? 20 Kasım Masterchef kim gitti? 20 Kasım MasterChef...

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. 20 Kasım Cumartesi akşamı Masterchef yarışmasında eleme potasındaki 6 isim arasından bir kişi kıran kırana bir rekabet sonrası veda etti. MasterChef'in sıkı takipçileri internetten "MasterChef'te kim elendi?", "20 Kasım MasterChef Türkiye'de elemeye kimler kaldı?" sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Masterchef'te kim elendi? İşte cevabı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 10:09
MasterChef kim elendi? 20 Kasım Masterchef kim gitti? 20 Kasım MasterChef...

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yarışma programı Masterchef Türkiye 2021'de bu hafta eleme potasına 6 isim yazıldı. "MasterChef'te 20 Kasım elenen isim kim oldu?", "MasterChef'e kim veda etti?" ve "MasterChef'ten kim elendi?" gibi soruları Masterchef izleyicileri tarafından internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 20 Kasım MasterChef Türkiye'de elemeye kimler kaldı? İşte bu soruların cevabı...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme potasına giden isimler arasında Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur, Hasan yer aldı. MasterChef'te kimin eleneceği bu akşam belli olacak. (21 Kasım)

👉 MasterChef Araz kimdir, nereli, kaç yaşında?

👉 MasterChef Azize kimdir, nereli kaç yaşında?

👉 MasterChef Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında?

👉 MasterChef Pelin kimdir, nereli kaç yaşında?

👉 MasterChef Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında?

👉 MasterChef Sergen kimdir, nereli kaç yaşında?

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