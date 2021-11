Harry Potter ekibi, Hogwarts'a geri dönüyor! Harry Potter dizi mi oluyor, ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? İşte fragmanı (izleyin)

Orijinal Hogwarts büyücü üçlüsü, yirmi yıl önceki maceralarını anlatmak için yeniden bir araya geliyor. Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson, serinin ilk filmi "Harry Potter ve Felsefe Taşı"nın yıldönümünü kutlamak için, bir HBO Max retrospektifinde film yapımcısı Chris Columbus ve diğer oyunculara katılacak. Film, 20 yıl önce bugün prömiyer yapmıştı.

👀 1 OCAK 2022'DE YAYINLANACAK

"Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts", 1 Ocak 2022'de HBO Max'te prömiyer yapacak. Bu özellik HBO Max'e göre, tamamen yeni, derinlemesine röportajlar ve oyuncu sohbetleri aracılığıyla büyüleyici bir hikaye anlatacak. Warner Bros.'un sekiz orijinal "Harry Potter" filminin tamamı şu sıralar HBO Max'te yayınlanıyor. Özel bölüm ayrıca, 2022 baharında Warner Bros. Pictures'ın "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore"un ilk vizyona girmesinden önce TBS ve Cartoon Network'te yayınlanacak.

📺 İŞTE FRAGMANI

Bölüme katılan film serisinin diğer yıldızları arasında, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch ve Ian Hart yer alıyor. Warner Bros'un başkanı Tom Ascheim, "'Harry Potter ve Felsefe Taşı' filminin çıkışından bu yana inanılmaz bir yolculuk oldu ve bu olağanüstü birbirine bağlı evrenin evrimine tanık olmak en hafif tabirle büyülüydü." dedi.

J. K. Rowling tarafından yazılan Harry Potter kitaplarının sinema uyarlaması olan seride toplam sekiz bölüm yayınlandı. Filmlerin yapımcılığı, Warner Bros tarafından gerçekleşti. Serinin ilk filmi 2001 yılında, habere konu olan Harry Potter ve Felsefe Taşı, son filmi ise 2011'de de vizyona giren Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 oldu.