Haberler Magazin Hakan Ural iyileşti mi? Corona virüsüne (Covid-19) yakalanan Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Hakan Ural son durum

Hakan Ural iyileşti mi? Corona virüsüne (Covid-19) yakalanan Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Hakan Ural son durum

Yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan ve tedavisine hastanede devam edilen ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Son olarak 'Neler Oluyor Hayatta' adlı programda sunuculuk yapan Hakan Ural'ın yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanmasının ardından tedavisine yoğun bakımda devam edildiği ileri sürülmüştü. İnternet kullanıcıları, arama motorlarında "Hakan Ural iyileşti mi?", "Corona virüsüne yakalanan Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl?", "Hakan Ural'ın son durumu nasıl?" gibi soruları aratmaya başladı. Öte yandan Hakan Ural da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. İşte Hakan Ural'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 20:20
Hakan Ural iyileşti mi? Corona virüsüne (Covid-19) yakalanan Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Hakan Ural son durum

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural'ın bir süredir programda yer almaması izleyenlerin dikkatini çekti. Hayranlarının endişelendiği Hakan Ural için sosyal medyadan bir açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, corona virüsüne yakalanan Hakan Ural'ın programda neden yer almadığı da bu şekilde netlik kazandı.

TABURCU EDİLDİ

Corona virüsü nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Hakan Ural'dan güzel haber geldi. Ünlü sanatçı tedavisinin sona erdiğini ve taburcu olduğunu açıkladı.

"BİRKAÇ GÜN SONRA İNŞALLAH BERABERİZ"

Hakan Ural sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar an itibariyla hastaneden taburcu oldum. Her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


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