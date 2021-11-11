Hakan Ural iyileşti mi? Corona virüsüne (Covid-19) yakalanan Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? Hakan Ural son durum

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural'ın bir süredir programda yer almaması izleyenlerin dikkatini çekti. Hayranlarının endişelendiği Hakan Ural için sosyal medyadan bir açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, corona virüsüne yakalanan Hakan Ural'ın programda neden yer almadığı da bu şekilde netlik kazandı.

TABURCU EDİLDİ

Corona virüsü nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Hakan Ural'dan güzel haber geldi. Ünlü sanatçı tedavisinin sona erdiğini ve taburcu olduğunu açıkladı.

"BİRKAÇ GÜN SONRA İNŞALLAH BERABERİZ"

Hakan Ural sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar an itibariyla hastaneden taburcu oldum. Her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:



