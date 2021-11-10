Kuruluş Osman izle! atv Kuruluş Osman 70. bölüm canlı izle - Kuruluş Osman yeni bölüm izle

Kuruluş Osman takipçileri yine atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın 70. bölümünü izlemek için dizinin sıkı takipçileri aramalara başladı.

İşte Kuruluş Osman 70. bölüm fragmanı

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KURULUŞ OSMAN'IN YENİ BÖLÜMÜ SÜRPRİZLERLE DOLU

'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümünde Osman Bey'in yaptığı fetih ve tekfurların kervanına el koyması bölgede büyük yankı uyandırırken, tekfurlar günden güne büyüyen Osman Bey'i ve oğlu Orhan'ı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar. Osman Bey, ticaret konusunda yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak için valiyle görüşmek üzere Nikea'ya gitmeye karar verince tekfurlar da harekete geçer.

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MARI KOSSES, TURGUT ALP'İ ZİYARET EDİYOR

Bu yolculuğunda Osman Bey'e eşlik etmek isteyen Malhun Hatun, Orhan'ı Bala Hatun'a emanet eder. Osman Bey ve Malhun Hatun'u Nikea yolunda tekfurların kurduğu ölümcül tuzak beklemektedir. Osman Bey'in ortadan kaldırılması ile doğacak boşluğu Turgut Alp'in dolduracağını düşünen Mari Kosses ise üzerindeki tesirini artırmak için Turgut Alp'le bir araya gelir.

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BALA HATUN, ORHAN'I KORUYABİLECEK Mİ?

Osman Bey kendisine kurulan tuzakları nasıl alt edecek? Osman Bey'in yokluğunda Kayı Obası tehlike altında mı? Bala Hatun, tekfurların hain planına karşı Orhan'ı koruyabilecek mi? Tekfurların Kayı Obası'na sızan gizli ajanı kim? Katalanlar, tekfurlarla işbirliği yapacak mı? Nikea yolunda Osman Bey'i neler bekliyor? Mari Kosses ve Turgut Alp'in buluşmasında neler yaşanacak?

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Osman Bey'e karşı tek şanslarının güçlerini birleştirmek olduğunu gören tekfurlar Nikola, Kosses ve Rogatus artık aynı masada dost olarak oturmaktadır. Osman Bey'i toplantılarına davet eden tekfurları büyük bir sürpriz beklemektedir.

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MALHUN HATUN CENK MEYDANINA ÇIKIYOR!

İstihbarat toplamak üzere Harmankaya Kalesi'ne gidip Mari Kosses'le buluşan Malhun Hatun, Şam'dan bölgeye gelecek büyük bir kervanın haberini alır. Osman Bey bu istihbaratı avantajına çevirip tekfurlara darbe indirmek için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun, savaşa dahil olmak istediğini Osman Bey'e söyler. Papaz Gregor'un Hıristiyan halka buluşmasından rahatsız olan tekfurlar, Osman Bey'in bölgedeki etkisini artırmak için yaptığı hamlelerin önüne geçebilmek için yeni kararlar alır.

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Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmen : Ahmet Yılmaz – Fethi Bayram

Senaryo : Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular : Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı, Seda Yıldız, Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Emel Dede, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir, Serdar Akülker