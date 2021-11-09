La Casa De Papel'de iki tanıdık isim daha! Carlos Sainz Jr ve Marc Marquez

Dünyanın en çok izlenen ve merakla beklenen dizileri arasında olan Netflix yapımı La Casa de Papel'in final sezonunda spor dünyasından tanıdık isimler yer aldı.

La Casa De Papel'in 5 bölümden oluşan son kısmı, 3 Aralık'ta yayınlanacak. Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, sette çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

27 yaşındaki pilot yaptığı paylaşımda, "Benden kırmızı tulumla dışarı çıkıp ateş etmemi istediklerinde bunun bir bankanın içinde olacağını hiç düşünmemiştim." notunu yazarak diziye göndermede bulundu.

Sainz'a vatandaşı ve 6 kez Moto GP dünya şampiyonu Marc Marquez de eşlik ediyor. NTV Spor'un haberine göre ikili, bu dizide yer alan ilk sporcular değil.

NEYMAR DA OYNAMIŞTI



Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar da dizinin 3. sezonunda aldığı kısa rollerle, bir rahibi canlandırmıştı.