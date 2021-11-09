Hakan Ural'ın son durumu ne? Nur Tuğba Namlı koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın son durumunu açıkladı?

SON DAKİKA - Neler Oluyor Hayatta programında sunuculuk yapan Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi. Hakan Ural'ın sağlık durumuyal ilgili bilgi veren Nur Tuğba Namlı, " Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi." dedi. Hakan Ural da geçtiğimiz günlerde hastalığıyla ilgili yaptığı açıkalamada "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" ifadelerini kullanmıştı.



Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın son durumuyla ilgili Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Namlı açıklamalarda bulundu. Nur Tuğba Namlı şu ifadeleri kullandı: "Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."



Daha önce Hakan Ural sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" demişti.



