EDHO'nun Haşmet Façalı'sından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması

EDHO HABERİ - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosundan geçtiğimiz sezon ayrılan Turgut Tunçalp, EDHO hakkında açıklamalarda bulundu. EDHO'da Haşmet Façalı karakterini canlandıran Turgut Tunçalp, yaptığı açıklamada 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın biteceğini bilmiyordum' dedi. (EDHO haberleri)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan Turgut Tunçalp, önceki akşam Cihangir'de bulunan evlerinin önünde objektiflere yansıdı. EDHO'da 'Haşmet Façalı' karakterini canlandıran Turgut Tunçalp, EDHO'yla ilgili yaptığı açıklamada "Dizinin biteceğini bilmiyordum" dedi. Tunçalp ayrıca "Ben orada öldüm. Yeni bir projede yer alıyorum. Bir bilgim alakam yok" ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca'dan da açıklama gelmişti

EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili yaptığı açıklamada "Artık başka kanalla mümkün değil, bitti" demişti.



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