EDHO bugün var mı? EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor?

SON DAKİKA: Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman? atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) fanları internette 'EDHO bugün var mı?', 'EDHO yeni bölüm', 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi?' sorularına yanıt arıyor. EDHO'nun başrol oyunusu Oktay Kaynarca ise geçtiğimiz günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili bir paylaşımda bulunmuştu... EDHO atv yayın akışında var mı? İşte cevabı...



👉EDHO bu akşam var mı? İşte atv yayın akışı





👉EDHO yeni bölüm var mı? Oktay Kaynarca teşekkür etmişti

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaptığı paylaşımla EDHO fanlarına teşekkür etmişti. Oktay Kaynarca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın..."



👉EDHO bu akşam var mı? İşte atv yayın akışı





👉EDHO son bölüm (NELER OLMUŞTU?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.

EDHO'nun 199. bölümünde, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır.

Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur.

Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir. Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar.

İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.

👉EDHO bu akşam var mı? İşte atv yayın akışı