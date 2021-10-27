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Masterchef'te eleme potasına kimler gitti? MasterChef eleme adayları belli oldu

MasterChef 2021'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın ikinci takım oyununda Ateş'in kaptanlığındaki mavi takım ile Pelin'in kaptanlığındaki kırmızı takım kozlarını paylaştı. Doğu Anadolu yöresine ait menüde kazanan takım 4-1'lik skorla kırmızı takım oldu. Peki ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Ekim Masterchef'te eleme potasına kimler gitti? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 00:37 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 01:27
Masterchef'te eleme potasına kimler gitti? MasterChef eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım oyununda mavi takım ile kırmızı takım, Doğu Anadolu yöresine ait menüde karşılaştı. Yarışmayı 4-1 kazanan kırmızı takım bu hafta üst üste ikinci takım oyunundan galip ayrılmış oldu.

DOKUNULMAZLIĞI TAHSİN KAZANDI!
Takım oyununu kaybeden kırmızı takımda Tahsin, 'beyin' ürünündeki yaratıcılık yemeğinde en güzel tabağı yaparak dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Tahsin, takım kaptanı Ateş'i eleme potasına gönderdi.

OYLAMADA MERT ADAY OLDU!
Tahsin'in Ateş'i potaya göndermesinin ardından yapılan oylama sonucu Mert, 4. eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye'de 10. haftanın ikinci takım oyununun ardından eleme potasına giden 4 isim netlik kazandı. Buna göre Araz, Hasan, Ateş ve Mert eleme potasına giden ilk 4 isim oldu. Haftanın son takım oyununun ardından eleme adayları 6'ya çıkacak ve pota tamamlanacak.

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