Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 16. bölüm CANLI İZLE (KANAL D)

Camdaki Kız 16. BÖLÜM CANLI İZLE / Camdaki Kız 16. BÖLÜM FULL İZLE

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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 21 Ekim Perşembe günü ekranlara gelecek Camdaki Kız 16. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri; Camdaki Kız 16. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan, aldatıldığını öğrenecek mi?

Camdaki Kız 16. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan, aldatıldığını öğrenecek mi?





CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM FRAGMANINI İZLE

www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/fragmanlar/camdaki-kiz-16-bolum-fragmani



Alp, Cana ve Sedat'ın ilişkini itiraf eder. Feride, olayı Nalan'dan saklamaya çalışsa da ihaneti açıklamak ister. Nalan'ın evliliğinin, artık uçurumun eşiğinde olduğu ortadadır. Feride, ihanetin devam ettiğini öğrenince Sedat'ı karşısına alır. Sedat, Rafet'in öfkesiyle karşı karşıya gelirken Cana ve Alp'in boşanma haberi herkesi şoke eder.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

Camdaki Kız 16. BÖLÜM CANLI İZLE / Camdaki Kız 16. BÖLÜM FULL İZLE

www.kanald.com.tr/canli-yayin



