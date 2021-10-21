Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE | Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm full izle araması yapanlar bu akşam atv ekranlarına kilitlendi! Başrolünde İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da bugün 109. bölüm yayınlandı. ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan Bir Zamanlar Çukurova 109. bölüm yine büyük beğeni topladı...

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Kuruluş Osman CANLI İZLE - SON BÖLÜM İZLE (67. BÖLÜM)

Kuruluş Osman 66. Bölüm İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA - 109. BÖLÜM İZLE



ZÜLEYHA, HÜLYA İLE YÜZLEŞMEYE HAKAN'LA BERABER GİDİYOR

Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir. Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır. Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur. Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner.

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Kuruluş Osman CANLI İZLE - SON BÖLÜM İZLE (67. BÖLÜM)

Kuruluş Osman 66. Bölüm İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA - 109. BÖLÜM İZLE



LÜTFİYE ŞÜPHELERİNİN PEŞİNDE!

Fekeli'nin Isparta'ya gittiğini öğrenen Lütfiye için parçalar birleşmeye başlar. Fekeli'nin Mehmet Kara'yı soruşturduğunu anlayınca kendisi de Isparta'ya gidip Fekeli'nin ne öğrendiğini anlamak için Saniye ile birlikte yollara düşer. Ancak onları takip eden Abdülkadir, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğinin açığa çıkmasına izin vermemeye kararlıdır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA - 109. BÖLÜM İZLE



ANİDEN ZENGİNLEŞEN ŞERMİN DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Betül'ün arazi satışından kazandığı paraları gören Şermin havalara uçar. Paraları harcama derdine düşen Şermin'i Betül'ün nasihatleri de durduramaz ve Şermin, Abdülkadir'in otomobil dükkânından altına lüks bir araba çeker. Şermin'in konağa arabayla geldiğini gören Saniye, Betül'den şüphelenmeye başlar.

Yönetmen : Murat Saraçoğlu

Senaryo : Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular : İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de.

Bir Zamanlar Çukurova tüm bölümler için tıklayın

Kuruluş Osman CANLI İZLE - SON BÖLÜM İZLE (67. BÖLÜM)

Kuruluş Osman 66. Bölüm İZLE