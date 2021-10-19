MasterChef kaptanlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 18 Ekim 2021 MasterChef takımları belli oldu!

18 Ekim Pazartesi akşamı ekranlara gelen MasterChef'in son bölümünde takım kaptanlığı mücadelesi yaşandı. En iyi tulumba tatlısı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak seçilirken, aynı zamanda kırmızı takım kaptanı da belli oldu. Yarışmanın izleyenleri ise "MasterChef kaptanlık yarışını kim, hangi takım kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 18 Ekim 2021 MasterChef kaptanlık düellosu son durum.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANLIĞINI KİM KAZANDI?

Yarışmacılar yeni haftanın mavi takım kaptanı olabilmek için kıran kırana yarıştı. MasterChef jürisi, en iyi tulumba tatlısını istedi. Oyunu kazanarak mavi takım kaptanı olan isim Hasan. Kırmızı takım kaptanı olarak da Mert'i seçti.

18 EKİM MASTERCHEF TAKIMLARI

Kırmızı Takım

Mert - Kaptan

Eren

Emre

Burcu

Azize

Ateş

Pelin

Mavi Takım

Hasan - Kaptan

Sergen

Tahsin

Araz

Dilara

Safanur

