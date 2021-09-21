Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel evlilik yolunda ilk adımı attı

Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım ile yoga eğitmeni Nihan Yönel evlilik yolunda ilk adımı attı. Daha önce sabaha karşı 05.17'de sevgilisine evlenme teklifi ederek dikkat çeken Yıldırım, bu kez ailesiyle kız istemeye gitti. Aile arasında düzenlenen törende; Sercan Yıldırım, 24 yaşındaki müstakbel eşinin ellerinden acı kahve içti.

Bir hayli heyecanlı oldukları gözlenen çift, bu özel geceden görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. İkiliye takipçilerinden kutlama mesajları yağdı.

Öte yandan Nihan Yönel, Instagram'dan paylaştığı hikayesinde sevgilisi Sercan Yıldırım'ı etiketleyip, kalp emojisiyle birlikte "Çok seviyorum" notunu yazdı.