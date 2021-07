Son dakika spor haberi: Duygu Özaslan ile basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile evleniyor

Sosyal medyada makyaj videoları ve vlog videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la evleniyor. Ajansspor'un derlediği habere göre; bir gün önce sevgilisiyle yemeğe çıkan Mutaf, beklenmedik bir şekilde evlilik teklif etti. Özaslan bu teklife şaşırırken; "evet" dediğini takipçileriyle paylaştı.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Duygu Özaslan ve Maxim Mutaf çiftinin evlilik kararı alması, sosyal medyanın en çok konuşulan konu başlıklarından biri haline geldi. Özaslan, sevgilisinin hediye ettiği tek taş yüzüğü takipçileriyle paylaştı.



MİLYONU AŞKIN TAKİPÇİSİ VAR



Başarılı influencer Duygu Özaslan'ı, YouTube'da 1.4 milyon, Instagram'da 2 milyon kişi takip ediyor.



"GÖRÜCÜ USULÜYLE TANIŞTIK..."



Ünlü basketbolcu Can Maxim Mutaf'la nasıl tanıştığını anlatan Özaslan, YouTube'da yayınladığı bir videoda: "İkimizin ortak arkadaşı vardı. Beni bir arkadaşıma sormuş. Ben de aptal olduğunu düşünmüştüm en başta. Sonra sevgili olduk." dedi.



DARÜŞŞAFAKA'DA OYNUYOR



Fenerbahçe altyapısında yetişen Can Maxim Mutaf, şimdiler de Darüşşafa Tekfen takımında şutör gard olarak oynuyor. 30 yaşındaki basketbolcu, daha önce Trabzonspor, Anadolu Efes ve Banvit gibi ekiplerin de formasını giymişti.