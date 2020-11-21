Sezin Akbaşoğulları kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

22 Nisan 1981 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sezin Akbaşoğulları , İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra, 2003 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sahneye ilk kez lise döneminde oynadığı Yine Başladılar isimli oyun ile çıktı. Kamera karşısına ise ilk kez Bizim Evin Halleri ile geçti. 2005 yılında Beyaz Gelincik dizisi ile asıl çıkışını yapmıştır.Eylül, Sır Gibi, Ah Kalbim, Küstüm Çiçeği, Sen de Gitme, Ah Neriman, Racon, Hatırla Gönül ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almıştır.Sevgili Komşum, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Yabancı gibi filmlerde yer alan Sezin Akbaşoğulları, 1.64 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.Sezin Akbaşoğulları, Atv ekranlarında gösterime giren Ağlama Anne dizisinde Özlem karakterine de hayat verdi.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI FİLMLERİ

2004 Gülizar Yardımcı Karakter

2004 Bir Aşk Hikayesi Dünya Başrol Oyuncusu



2010 Kardelen Ülker Başrol Oyuncusu

2010 Kavşak Arzu Başrol Oyuncusu

2011 Yabancı Özgür Başrol Oyuncusu

2014 Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku Müzeyyen Başrol Oyuncusu



SEZİN AKBAŞOĞULLARI DİZİLERİ

2000-2003 Bizim Evin Halleri Doğa Yardımcı Karakter

2005 Beyaz Gelincik Meral Ceren Duru/Karakucak/Aslanbaş Başrol Oyuncusu

2005 Eylül Zeynep Öğretmen Yardımcı Karakter

2007 Sır Gibi Deniz Başrol Oyuncusu

2008 Derdest Gaye Acar Başrol Oyuncusu

2009 Ah Kalbim Candan Başrol Oyuncusu

2010 Küstüm Çiçeği Gülten Zeycanlı Yardımcı Karakter

2011 Sen De Gitme Ceyda Sevi Başrol Oyuncusu

2012-2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Eylül Fidan Yardımcı Karakter

2014 Ah Neriman Itır Kamer Yardımcı Karakter

2015 Racon Ailem İçin Sedef Ercan Başrol Oyuncusu

2015 Hatırla Gönül Selma Yardımcı Karakter

2016 Cesur ve Güzel Cahide Korludağ Başrol Oyuncusu

2017 Fi Işıl Konuk Oyuncusu