Sezin Akbaşoğulları kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Eylül, Sır Gibi, Ah Kalbim, Küstüm Çiçeği, Sen de Gitme, Ah Neriman, Racon, Hatırla Gönül ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almıştır.Sevgili Komşum, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Yabancı gibi filmlerde yer alan Sezin Akbaşoğulları, 1.64 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.
Sezin Akbaşoğulları, Atv ekranlarında gösterime giren Ağlama Anne dizisinde Özlem karakterine de hayat verdi.
SEZİN AKBAŞOĞULLARI FİLMLERİ
2004 Gülizar Yardımcı Karakter
2004 Bir Aşk Hikayesi Dünya Başrol Oyuncusu
2010 Kardelen Ülker Başrol Oyuncusu
2010 Kavşak Arzu Başrol Oyuncusu
2011 Yabancı Özgür Başrol Oyuncusu
2014 Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku Müzeyyen Başrol Oyuncusu
SEZİN AKBAŞOĞULLARI DİZİLERİ
2000-2003 Bizim Evin Halleri Doğa Yardımcı Karakter
2005 Beyaz Gelincik Meral Ceren Duru/Karakucak/Aslanbaş Başrol Oyuncusu
2005 Eylül Zeynep Öğretmen Yardımcı Karakter
2007 Sır Gibi Deniz Başrol Oyuncusu
2008 Derdest Gaye Acar Başrol Oyuncusu
2009 Ah Kalbim Candan Başrol Oyuncusu
2010 Küstüm Çiçeği Gülten Zeycanlı Yardımcı Karakter
2011 Sen De Gitme Ceyda Sevi Başrol Oyuncusu
2012-2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Eylül Fidan Yardımcı Karakter
2014 Ah Neriman Itır Kamer Yardımcı Karakter
2015 Racon Ailem İçin Sedef Ercan Başrol Oyuncusu
2015 Hatırla Gönül Selma Yardımcı Karakter
2016 Cesur ve Güzel Cahide Korludağ Başrol Oyuncusu
2017 Fi Işıl Konuk Oyuncusu