Cüneyt Arkın kaç yaşında? Kuruluş Osman dizisinde hangi karakteri canlandıracak? - Son dakika Magazin haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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kaç yaşında? dizisinde hangi karakteri canlandıracak?

Cüneyt Arkın kaç yaşında? Kuruluş Osman dizisinde hangi karakteri canlandıracak?

Yeşilçam'ın efsane aktörü , 'nin beğenilen dizisi 'ın kadrosuna katıldı. Fenomen dizinin fragmanında, usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ekrana geldiği anlar beğeni topladı. Peki Cüneyt Arkın kaç yaşında? Dizide hangi karakteri canlandıracak? Cüneyt Arkın'ın da dahil olduğu Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Bu soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

dizisi, fragmanıyla hayranlarının karşısına çıktı. Yeşilçam efsanesi , Kuruluş Osman'daki sahneleriyle olay oldu. Sosyal medyada gündeme oturan Kuruluş Osman'ı fragmanı ve Cüneyt Arkın'ın sahneleri büyük beğeni topladı.

ekranlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi, kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 'in yanısıra birçok önemli oyuncunun yer aldığı Kuruluş Osman'a katılan Cüneyt Arkın milyonları heyecanlandırdı.

CÜNEYT ARKIN HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRACAK?
Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından Cüneyt Arkın'la fotoğrafını paylaşarak şu notu yazmıştı:

'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın"

Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda 'Aksakallıların reisi' rolünü canlandıracağı öğrenildi.

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Fenomen dizinin eylül ayı içerisinde izleyiciyle buluşması bekleniyor.

  1. 10.09.2020
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