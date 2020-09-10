Cüneyt Arkın kaç yaşında? Kuruluş Osman dizisinde hangi karakteri canlandıracak?

Kuruluş Osman dizisi, yeni sezon fragmanıyla hayranlarının karşısına çıktı. Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'daki sahneleriyle olay oldu. Sosyal medyada gündeme oturan Kuruluş Osman'ı fragmanı ve Cüneyt Arkın'ın sahneleri büyük beğeni topladı.

ATV ekranlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi, kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Burak Özçivit'in yanısıra birçok önemli oyuncunun yer aldığı Kuruluş Osman'a katılan Cüneyt Arkın milyonları heyecanlandırdı.

CÜNEYT ARKIN HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRACAK?

Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından Cüneyt Arkın'la fotoğrafını paylaşarak şu notu yazmıştı:

'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın"

Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda 'Aksakallıların reisi' rolünü canlandıracağı öğrenildi.

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Fenomen dizinin eylül ayı içerisinde izleyiciyle buluşması bekleniyor.