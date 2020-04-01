Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm geceye damga vurdu! Son bölüm reyting rekoru kırdı

Atv'nin en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine oldukça heyecanlı bir bölümle izleyenlerin karşısındaydı. Geceye damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 11,99 izlenme oranı ve 22,24 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Zirvenin gediklisi, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hız kesmiyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bölüm etiketi "edho", Twitter Türkiye Trend Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 162. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan ve hızır iş birliği yaparak Altan'dan kurtuldular. Hızır'ın bu planı en yakınlarıyla bile paylaşmadı. Hızır Ali kendisine güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşününce, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır. Altan'ın ölümünden sonra sıra Nasuh ve iş birlikçisi Feyyaz'a sıra gelecektir. Nasuh ise elini kuvvetlendirmek için kolları sıvar. Kepeliler ile iş birliği yapmak istemektedir. Kaptırdığı paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır. Feyyaz masada ikili oynamaya devam edecektir. Anlaşmaya oturduğu diğer masadan çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır. Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki ailesini biran önce daha korumalı bir alana göndermek ister. Bu kararın sebebi ise çok geçmeden anlaşılacaktır.

TİPİ VE RAFET FEYYAZI İZLİYOR

Tüm bu olaylar yaşanırken Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir. Feyyaz oğlunun ölümü pahasına doğruyu söylemeyerek herşeyi düzeltebileceğini iddia edecektir.