Haberler Konyaspor Cevap sahada

Cevap sahada

Yazılı, görsel ve sosyal medyada yakıştırmaları üzülerek takip ediyoruz... Konyaspor, cevabı sahada verecektir”

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Cevap sahada

Konyaspor, Pazar günü sahasında lider Galatasaray'la yapacağı sezon finali öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı: Yazılı, görsel ve sosyal medyada ise kulübümüze ithaf edilen yakıştırmaları üzülerek takip ediyoruz. Renk fark etmeksizin insani ve ahlaki değerlerden yoksun kişilerin, bizi anlamadığını biliyoruz. Sadece sözüm ona kendi şampiyonluklarına odaklanmış, dünyanın kendi kulüpleri etrafında döndüğüne inanan bu güruha ne söyleyecek sözümüz ne de harcayacak zamanımız var. Konyaspor Kulübü, bunlara gereken cevabı sahada verecektir.

BAŞKA KONYASPOR YOK

Son haftanın sadece Konyaspor üzerinden yorumlanmasını şaşkınlıkla izlediklerini belirten yeşil-beyazlılar, "Sonuçta belki üçlü hatta dörtlü averaj olacak. Hal böyleyken şampiyonluk yarışı ne yazık ki bulunduğumuz konumu gölgede bırakıyor. Konyaspor'umuzun maçı kadar, Trabzon'da, Pendik'te ve Hatay'daki maçların konuşulması gerektiğine inanıyoruz. Taraftarlarımız, son düdüğe kadar her zaman Konyaspor'umuzun yanında yer aldınız. Birlikte son düzlüğe girdik. O yüzden daha yüksek sesle: Kenetlen. Başka Konyaspor yok" dedi.

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