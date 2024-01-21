Tümosan Konyaspor Bitexen Antalyaspor maçı | CANLI

Süper Lig'de 21. hafta maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Düşme hattından uzaklaşma isteyen Konyaspor ile Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor'un maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Deniz, Guilherme, Uğurcan, Metehan, Ahmet, N'Zonzi, Soner, Yunus, Oğulcan, Prip, Cikalleshi.

Antalyaspor: Leite, Güray, Bahadır, Veysel, Erdoğan, Kaluzinski, Larsson, Saric, Safuri, Bytyqi, Buksa.