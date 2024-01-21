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Tümosan Konyaspor Bitexen Antalyaspor maçı | CANLI

Konyaspor ile Antalyaspor Süper Lig'de 21. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Düşme hattından uzaklaşma isteyen Konyaspor ile Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor'un maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 15:54
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Tümosan Konyaspor Bitexen Antalyaspor maçı | CANLI

Süper Lig'de 21. hafta maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Düşme hattından uzaklaşma isteyen Konyaspor ile Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor'un maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Deniz, Guilherme, Uğurcan, Metehan, Ahmet, N'Zonzi, Soner, Yunus, Oğulcan, Prip, Cikalleshi.

Antalyaspor: Leite, Güray, Bahadır, Veysel, Erdoğan, Kaluzinski, Larsson, Saric, Safuri, Bytyqi, Buksa.

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