Konya tepkili

Konyaspor hakem Arda Kardeşler'e tepkiler sürüyor. Yönetici Mahmut Güzel, "Aboubakar bile top eline değince duraksadı. O bile hakemin penaltı çalmasını bekledi. Daha dramatik olan VAR'ın da bu pozisyonda devreye girmemesi oldu. Konyaspor olarak bu konuda açıklama bekliyoruz" dedi.
Konyaspor hakem Arda Kardeşler'e tepkiler sürüyor. Yönetici Mahmut Güzel, "Aboubakar bile top eline değince duraksadı. O bile hakemin penaltı çalmasını bekledi. Daha dramatik olan VAR'ın da bu pozisyonda devreye girmemesi oldu. Konyaspor olarak bu konuda açıklama bekliyoruz" dedi.