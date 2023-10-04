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Konya tepkili

Konyaspor hakem Arda Kardeşler'e tepkiler sürüyor. Yönetici Mahmut Güzel, "Aboubakar bile top eline değince duraksadı. O bile hakemin penaltı çalmasını bekledi. Daha dramatik olan VAR'ın da bu pozisyonda devreye girmemesi oldu. Konyaspor olarak bu konuda açıklama bekliyoruz" dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Konya tepkili
Konyaspor hakem Arda Kardeşler'e tepkiler sürüyor. Yönetici Mahmut Güzel, "Aboubakar bile top eline değince duraksadı. O bile hakemin penaltı çalmasını bekledi. Daha dramatik olan VAR'ın da bu pozisyonda devreye girmemesi oldu. Konyaspor olarak bu konuda açıklama bekliyoruz" dedi.
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