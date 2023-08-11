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Konyaspor Başkanı Özgökçen'den transfer açıklaması! Olimpiu Morutan...

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Galatasaraylı futbolcu Olimpiu Morutan’ın transferi için bir dönem ciddi şekilde ilgilendikleri fakat şu anda herhangi bir ilgilerinin olmadığını söyledi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 18:30
Konyaspor Başkanı Özgökçen'den transfer açıklaması! Olimpiu Morutan...

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Özgökçen, "Gayemiz yönetim olarak çalışmamız gereken ana unsur Konyaspor'u maddi noktada rahatlatabilmek adına neler yapılabilir? Nasıl çalışmalara imza atılabilir? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Görevimiz, gayemiz hep budur" dedi.

"SCHNEİDERLİN İLE KARŞILIKLI ANLAŞMAK SURETİYLE SÖZLEŞMEYİ FESHETTİK"

Sözleşmesi feshedilen Morgan Schneiderlin'in geçmişi oldukça parlak bir futbolcu olduğunu söyleyen Fatih Özgökçen, "Ciddi transfer değerine ulaşmış bir futbolcu. Buraya gelirken de kedisiyle detaylı görüştük. Ailesiyle, özellikle çocuklarının eğitimiyle alakalı bazı hassasiyetleri vardı. Konyaspor'a katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu olduğu için özel yabancı dil eğitimi veren okul ve hocalar ayarladık. Tabii ki bu durumlarda bazen ailevi noktalar profesyonel hayatın önüne geçebiliyor. Geldikten sonra problemlerini bize iletti. Kalması noktasında görüşmeler gerçekleştirdik ama böyle bir durumda futbolcunun kafasında rahatlık yoksa, problemler varsa takıma verebileceği katkı maksimum düzeyde olamayabiliyor. Onun için karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi feshettik" şeklinde konuştu.

"BASKETBOL TAKIMIYLA ALAKALI SATIŞ NOKTASINDA HİÇBİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Basketbol takımının Trabzonspor'a satılacağı ile ilgili çıkan haberlere değinen Başkan Özgökçen, "Bizim basketbol takımıyla alakalı satış noktasında hiçbir görüşmemiz olmadı. Basketbolu nasıl ayakta tutarız? çalışması içerisine girdik. Ya tamamen kapatacaksınız ya da Konya'da basketbolu tekrar dirilteceksiniz. Ama bunu hep beraber yapmamız lazım diye düşündük. En nihayetinde de kendimize bir bütçe belirledik. Bütçeye göre basketbol takımını mücadele içerisine soktuk ve bundan sonra da transferleri yapıp takım olarak mücadelemizi göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Özgökçen pilot takım 1922 Konyaspor'un ise satılacağını sözlerine ekledi.

"BİTME AŞAMASI ÇOK YAKIN OLAN BAZI TRANSFERLERİMİZ VAR"

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Özgökçen, "Hocamızın istediği 3 bölge var, kanat, orta saha ve forvet. Özellikle 2 bölgeyle alakalı bitme aşaması çok yakın olan bazı transferlerimiz var. Cumartesi günkü maçtan sonra eğer herhangi bir problem çıkmazsa son noktayı koyacağız. Morutan ile bir ara ciddi ilgilendik. Ama şu anda Morutan ile ilgilenmiyoruz" dedi.

Uche Ikpeazu'nun sözleşmesinin feshedildiğini de açıklayan Özgökçen, "Uche Konyaspor'un futbolcusu değildir. Sözleşmesi feshedilmiştir. Kayacık Tesisleri'nde bir futbolcuya yakışmayacak işler yapmıştır. Dolayısıyla Konyaspor ile bir bağlantısı kalmamıştır" diye konuştu.

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