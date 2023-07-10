Haberler Konyaspor Niang Konya'ya

Niang Konya'ya

İddialı bir kadro kurmak isteyen Konyaspor, Fransa 2. Ligi’ne düşen Auxerre’e veda eden, Milan kariyeri de olan Mbaye Niang’ın peşinde. Anadolu Kartalı, Senegalli yıldız için şartları zorluyor

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Niang Konya'ya

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yaşamak istemeyen Konyaspor, transferde ince eleyip sık dokuyor. İddialı bir kadro kurmak amacındaki yeşil-beyazlılar, 2. Lig'e düşen Auxerre'den ayrılan Mbaye Niang'ı radarına aldı. Fransız L'Equipe'in haberine göre; 28 yaşındaki Senegalli golcü için girişimlerde bulunan Konyaspor'un önemli bir mesafe kat ettiği öne sürüldü. Transferin birkaç gün içinde sonuçlanacağı iddia edildi.

LAS PALMAS DA PEŞİNDE

Futbol kariyeri boyunca Milan, Rennes, Torino gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Niang, geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Auxerre'de geçirirken, takımının küme düşmesiyle serbest oyuncu durumuna geçti. İspanya La Liga'ya yeni yükselen Las Palmas'ın da Niang'la ilgilendiği ve teklifte bulunduğu bildirildi. Sol kanatta da görev alabilen tecrübeli santrfor, geçtiğimiz yıl 32 karşılaşmada sahaya çıkarken, 7 gol kaydetti.

15 kez milli olan Mbaye Niang, 4 kez de ağları havalandırdı.

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