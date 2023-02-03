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Konyaspor Fenerbahçe maçının çalışmalarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Konyaspor zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 18:32
Konyaspor Fenerbahçe maçının çalışmalarına başladı
Oynadığı son 8 maçta sahadan 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile ayrılan Konyaspor, Fenerbahçe karşılaşması ile çıkış yakalamak istiyor. İlhan Palut ve beraberinde ayrılan önemli isimlerin ardından 3 puana hasret kalan yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başlayıp antrenmanın ana bölümünde teknik ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip kuvvet çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. Konyaspor'un yeni transferi Andreas Bouchalakis takım ile ilk antrenmanına çıktı.

İki ekip 6 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'da Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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