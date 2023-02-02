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Konyaspor Andreas Bouchalakis'i transfer etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor 29 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Andreas Bouchalakis'i renklerine bağladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 12:25
Konyaspor Andreas Bouchalakis'i transfer etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Yunanistan'da Olympiakos forması giyen 29 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Andreas Bouchalakis'in transferini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

arabam.com Konyaspor'umuz, 29 yaşındaki başarılı futbolcu Andreas Bouchalakis'in 2022-23 sezonu sonuna kadar transferi konusunda Yunanistan Süper Lig takımlarından Olympiakos ile anlaşmaya vardı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyemiz Yusuf Sercan Poçan hazır bulundu.

Bedelsiz kadromuza kattığımız merkez orta saha ve ön libero bölgesinde görev yapan Andreas Bouchalakis, bu sezon Olympiakos forması ile tüm kulvarlarda 14 resmi müsabakada forma giydi.

Yarım sezonluk kontrat imzaladığımız Bouchalakis, takımımızda 32 numaralı formayı giyecek.

Yunanistan Milli Takımı'nın çeşitli alt yaş gruplarında top koşturan Bouchalakis, Yunanistan A Milli Takımı'nda ise 25 kez forma giydi.

Andreas Bouchalakis'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar dileriz. ifadeleri yer aldı.

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