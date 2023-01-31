Haberler Konyaspor Resmen açıklandı: Zymer Bytyqi Olympiakos'ta!

Resmen açıklandı: Zymer Bytyqi Olympiakos'ta!

Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Konyaspor'da forma giyen Zymer Bytyqi'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 00:58
Resmen açıklandı: Zymer Bytyqi Olympiakos'ta!

Trenasferle ilgili Yunan ekibinin yaptığı bilgilendirmede Olympiakos'un Kosovalı golcüyü 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ifade edildi.

Yunan ekibinin duyurusunun ardından ise Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüze yaklaşık 2 yıl hizmet eden futbolcumuz Zymer Bytyqi'ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." sözleri kullanıldı.

2021 yılında Norveç'in Viking takımından 100 bin euroya transfer olan Kosovalı oyuncu, bu sezon Konyaspor'da oynadığı 23 maçta 1 gol 3 asist üretmişti.

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