Konyaspor çıkış peşinde

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de Pazar günü deplasmanda oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasıyla puan kaybettikleri maç serisine artık son vermek istediklerini söyledi. Ligde 4 maçtır kazanamadıklarını, üst üste 2 beraber aldıklarını ve Trabzonspor'un zor deplasmanlardan biri olduğuna dikkati çeken İlhan Palut, "Analizlerimizi yapıyoruz. Trabzonspor'u inceliyoruz, onların nasıl durdurabiliriz, ofansif anlamda neler yapacağımızın çalışmalarını hızlandırdık. Ligin geneline baktığınızda bir süredir galibiyet alamıyoruz. Puan kaybettiğimiz maçlar içinde kazanacağımız müsabakalar oldu. Bir şekilde bu seriye son vermek istiyoruz. Bunun için önümüzdeki her maçı bir fırsat olarak görüyoruz. Trabzonspor maçı da böyle bir karşılaşma olacak" diye konuştu.



ÇEKİCİ DIŞINDA EKSİK BULUNMUYOR

Konyaspor'da Trabzonspor maçı öncesinde bir eksik futbolcu var. İlhan Palut, 25 yaşındaki Arnavut 10 numara Endri Çekici dışında eksik futbolcu bulunmadığını belirtti. Çekici, bu sezon 12 maçta 2 gol, 1 asist katkısı sağladı.



İYİ BİR MÜCADELE ORTAYA KOYACAĞIZ

Konyaspor'un Senegalli yıldız golcüsü Mame Diouf da Trabzonspor karşılaşması için iddialı konuştu. 34 yaşındaki tecrübeli santrfor, "İyi bir mücadele ortaya koymak için çalışıyoruz. Performansımla ilgili seviyeyi artırmak için çalışıyorum ve takıma katkı vermek için elimden geleni yapacağım" değerlendirmesinde bulundu. Diouf, bu sezon 7 maçta, 1 kez ağları havalandırdı.