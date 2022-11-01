Konyaspor'da hedef 2'de 2

Süper Lig'de üst sıralarda yer almak isteyen Konyaspor, evinde Kasımpaşa'yla berabere kalarak bir puan kaybı daha yaşadı. Son 4 maçtır galibiyete hasret kalan yeşil-beyazlılar, tekrar çıkışa geçmek için Dünya Kupası arasına kadar kalan 2 maçta mutlak galibiyet hedefliyor. Üst üste Trabzonspor ve Kayseri deplasmanlarına çıkacak olan Anadolu Kartalı'nda İlhan Palut, takımına çok güveniyor.



RAKİPLER DÜŞÜNSÜN

Üst üste 2 beraberlik alan Konya ekibinde Palut, Kasımpaşa maçı sonrası motivasyon olarak düşüşteki futbolcularına iki gün izin verdi. Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına bugün başlayacak. Başarılı çalıştırıcı, iki deplasmandan 6 puanla dönmek istediklerini, Dünya Kupası arasına güçlü şekilde girip, dönüşünde de bu formlarıyla rakiplerine korku salacaklarını söyledi.



PALUT'TAN BÜYÜK TEPKİ

Konya hocası İlhan Palut, sistemi eleştirdi. Palut, "Muhteşem yabancı kuralını aksatmamak için ekstradan Calvo'yla Kahraman'ı değiştirdik. Bu kural bizi zihinsel olarak formda tutmak için uygulanıyor. Oyun çok durduğundan düşünmek için zamanımız da oluyor" diye konuştu.



MİLLİ TAKIM'A 4 GENÇ GİTTİ

Konyaspor'da büyük önem verilen altyapı, meyvelerini vermeye başladı. Yeşil-beyazlılarda Şahin Alakuş, Abdullah Kaygusuz, Enes İlyas Seven ve Ahmet Tırpancı U16 Milli Takımımızın 8-10 Kasım tarihlerinde Karadağ ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının aday kadrosuna davet edildi.