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Konyaspor Sokol Cikalleshi'yi Suudi Arabistan'a kiraladı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlılar, golcü oyuncu Sokol Cikalleshi'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'e satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 01:15
Konyaspor Sokol Cikalleshi'yi Suudi Arabistan'a kiraladı!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Yeşil-beyazlılar, Arnavut golcüsü Sokol Cikalleshi'yi Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Sokol Cikalleshi, Suudi Arabistan'ın Al-Khaleej takımına satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralandı. Cikalleshi'ye Arabistan kariyerinde başarılar dileriz."

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