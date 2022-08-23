Konyaspor Sokol Cikalleshi'yi Suudi Arabistan'a kiraladı!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Yeşil-beyazlılar, Arnavut golcüsü Sokol Cikalleshi'yi Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Sokol Cikalleshi, Suudi Arabistan'ın Al-Khaleej takımına satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralandı. Cikalleshi'ye Arabistan kariyerinde başarılar dileriz."