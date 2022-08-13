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Konyaspor Uche Ikpeazu'nun transferini resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekiplerinden arabam.com Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Konyaspor, İngiltere'nin Middlesbrough ekibinden 27 yaşındaki İngiliz forvet Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 15:24 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 15:46
Konyaspor Uche Ikpeazu'nun transferini resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor, forvet oyuncusu Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, yönetici Mehmet Orhan da katıldı.

Son olarak İngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Uche Ikpeazu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu, Temcilcimizin Vaduz'a 4-2 yenildiği karşılaşmayı tribünden takip etmişti.

Konyaspor transferi sosyal medya hesabından 'Ailemize Hoş geldin Uche Ikpeazu!' mesajı ile duyurdu;

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Ikpeazu Konyaspor'da! İşte sözleşme detayları
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