Konyaspor Uche Ikpeazu'nun transferini resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor, forvet oyuncusu Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, yönetici Mehmet Orhan da katıldı.

Son olarak İngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Uche Ikpeazu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu, Temcilcimizin Vaduz'a 4-2 yenildiği karşılaşmayı tribünden takip etmişti.

Konyaspor transferi sosyal medya hesabından 'Ailemize Hoş geldin Uche Ikpeazu!' mesajı ile duyurdu;