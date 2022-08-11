Haberler Konyaspor KONYASPOR VADUZ MAÇI A SPOR CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Vaduz maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta oynanacak?

KONYASPOR VADUZ MAÇI A SPOR CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Vaduz maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta oynanacak?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Vaduz kozlarını paylaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak maçta İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Vaduz maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta oynanacak?

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 17:59
KONYASPOR VADUZ MAÇI A SPOR CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Vaduz maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta oynanacak?

KONYASPOR VADUZ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 - TIKLAYIN

KONYASPOR - VADUZ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Konyaspor ile Vaduz karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,

KONYASPOR - VADUZ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'u konuk edecek. Müsabaka 10 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - VADUZ MAÇININ HAKEMİ KİM?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek.

HEDEF PLAY-OFF

Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 1-1 berabere tamamlayan Konyaspor, taraftarı önünde play-off etabına çıkmasını sağlayacak skoru almaya çalışacak. Konyaspor, 3. eleme turunda Vaduz'u geçerse, play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Yeşil-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 12 kez rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 19 gole engel olamadı.

İLHAN PALUT YÖNETİMİNDE 4. AVRUPA MAÇI

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Avrupa kupalarında dördüncü kez boy gösterecek. İlhan Palut idaresindeki Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. turunda Belarus ekibi BATE Borisov'u (3-0 / 2-0) elemişti. Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile 3. eleme turunda eşleşen yeşil-beyazlı ekip, deplasmandan 1-1 beraberlikle dönerken, ağırlayacağı rakibi karşısında play-off turuna yükselen taraf olabilmek için ter dökecek. Palut yönetiminde çıktığı 3 Avrupa müsabakasında yeşil-beyazlı ekip, 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 6 gol atıp, kalesinde 1 gol gördü.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Nihat Doğan’ın düğünündeki skandal görüntüler tepki çekmişti! O maganda yakalandı
İtayla güzel görsün! İki çocuk annesi Pelin Karahan düzgün fiziğiyle 20’liklere meydan okudu! Bedri Güntay’ın biricik eşi tatilde...
Enis Bardhi Trabzon'a geldİ!
Erden Timur’dan 1 İtalya seferi daha! Sıradaki yıldız…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor - Vaduz maçı saat kaçta?
Konyaspor - Vaduz maçı saat kaçta?
S Sport nerden ve nasıl izlenir?
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
DOLAR NE KADAR OLDU? Gram altın fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Efeler Ligi’nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı! Efeler Ligi’nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı! 18:18
Sultanlar Ligi’nde yeni sezonunun fikstürü çekildi! Sultanlar Ligi’nde yeni sezonunun fikstürü çekildi! 18:13
Tuzlaspor'a Nijeryalı kanat! Tuzlaspor'a Nijeryalı kanat! 18:09
Fas'ta Vahid Halilhodzic dönemi sona erdi Fas'ta Vahid Halilhodzic dönemi sona erdi 18:04
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'da F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'da 17:04
F.Bahçe'nin eski yıldızı Aslan oldu F.Bahçe'nin eski yıldızı Aslan oldu 16:41
Daha Eski
Kadın sporculardan 9 madalya Kadın sporculardan 9 madalya 16:37
Başakşehir - Breidablik maçı saat kaçta? Başakşehir - Breidablik maçı saat kaçta? 16:32
Konyaspor - Vaduz maçı saat kaçta? Konyaspor - Vaduz maçı saat kaçta? 16:27
Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı! Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı! 16:26
Slovacko - F.Bahçe maçı saat kaçta? Slovacko - F.Bahçe maçı saat kaçta? 16:19
Slovacko - F.Bahçe maçı saat kaçta? Slovacko - F.Bahçe maçı saat kaçta? 16:11