Konya'dan Guardiola atağı!

Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Konyaspor, santrfor takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Fatih Özgökçen'in Ankaragücü karşılaşması sonrasında yaptığı, "Forvetle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. En kısa süre içerisinde transferleri bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah kısa sürede sonuçlanır" konuşmalarının ardından İspanyol basını; Real Valladolid'in golcüsü Sergi Guardiola'yı Konyaspor'a yazdı. Yeşil-beyazlıların, sözleşmesinin son yılındaki Guardiola'yla ilgilendiğini öne sürdü.

FALCAO'NUN PARTNERİ

İspanya'nın yanı sıra 6 aylık Avustralya macerası dışında başka bir ülkede forma giymeyen 31 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak La Liga ekibi Rayo Vallecano'da boy gösterdi. Vallecano'da Galatasaraylı yıldız eski golcü Radamel Falcao'yla da birlikte oynayan Guardiola, 37 karşılaşmada 9 gol ve 2 asist katkısı sağladı. Toplamda ise 115 La Liga mücadelesinde 19 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi. 1.85 boyundaki golcü, İspanya'da istikrarlı futboluyla tanınıyor.

PALUT'TAN CİDDİ UYARI

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ankaragücü maçı sonrasında takıma sert uyarılarda bulundu. Palut, "Avrupa maçlarından sonra bu performans düşüklüğü olacaksa yandık. Ya ikisini bir götüreceğiz ya da birinden vazgeçeceğiz. Avrupa paravanının arkasına saklanamayız. Sahaya çıkıyorsak; her yerde mücadele edeceğiz" diye konuştu.

VADUZ'A İSPANYOL HAKEM

Konyaspor'un Konferans Ligi'nde 1-1 berabere kaldığı Liechtenstein'dan Vaduz'la rövanş maçının hakemi belli oldu. Perşembe günü 20.00'de başlayacak ve A Spor'daki maçı İspanya'dan Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek.