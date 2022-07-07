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Konyaspor Francisco Calvo’yu transfer etti! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Abdülkeri Bardakcı'nın Galatasaray'a transfer olmasının ardından Konyaspor'dan savunma hattına takviye geldi. Yeşil-beyazlılar, Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 22:31
Konyaspor Francisco Calvo’yu transfer etti! İşte sözleşme detayları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Francisco Calvo'yu transfer ederek savunma hattını güçlendirdi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Calvo kendisini 2+1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kosta Rika takımlarından Herediano alt yapısında yetişen Calvo, son olarak ABD Major Ligi takımlarından San Jose forması giydi. Calvo 2021-2022 sezonunda ABD Major Ligi'nde Chicago Fire takımıyla 17, San Jose takımıyla da 13 maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti.

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