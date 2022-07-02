Konyaspor şov

Avrupa'daki temsilcimiz Konyaspor, transfere hız verdi. Anadolu Kartalı, transferleri, 21 Temmuz'da Konferans Ligi'nde BATE Borisov maçına yetiştirmek için uğraşıyor. Şu ana kadar 8 transfer yapan yeşilbeyazlılar, stoper ve forvete de takviye hazırlığında. Konya ekibinin Giresunspor'un başarılı stoperi Alexis Perez için oyuncu takası + para teklifi yaptığı öğrenildi. Çotanakların, Konya'nın teklifine sıcak baktığı bildirildi. Sözleşmesinin son yılındaki 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 35 maçta 2 gol, 1 asistle dikkatleri üzerine çekti.



MUHAMMET, ALACAKLARINI BIRAKACAK



Konyaspor'un transferi için uğraş verdiği Muhammet Demir'in de G.Antep FK'yle ayrılık konusunda anlaştığı kaydedildi. Alacaklarını bırakan Demir'in kulübe 1 milyon 500 bin TL ekstra para vermeyi de kabul ettiği ifade edildi. Ayrılık gerçekleşir gerçekleşmez imzaların atılacağı belirtildi. 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, Bursaspor, Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir formalarını da giydi. Geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 33 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırmayı başardı. Muhammet Demir, 2 defa da A Milli Takımı'nda forma şansı buldu.

Konyaspor, şu ana kadar Portekizli ön libero Paz, Hırvat sağ kanat Muric ve orta saha Pavicic, kaleci Erhan Erentürk, stoper Kahraman Demirtaş, sağ bekler Ahmet Oğuz, Cebrail Karayel ile sol bek Yasir Subaşı'yla kadrosunu güçlendirdi.



OĞUZ İDDİALI



Konyaspor'un Sivas'tan transferi sağ bek Ahmet Oğuz, Avrupa için iddialı konuştu. Oğuz, "Hedefimiz, oynayacağımız ön eleme maçlarını geçip gruplara kalabilmek. Hem ligde hem de kupada en iyi yerde bitirmeye çalışacağız" dedi.



GUİLHERME'YLE 3 YIL DAHA



Konyaspor'da dış transferin yanı sıra iç transferde de hareketli günler yaşıyor. Yeşil-beyazlılar, performansıyla takımın vazgeçilmezi olan Brezilyalı sol bek Guilherme'nin sözleşmesini uzatma kararı aldı. 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak 32 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 38 maçta; 4 gol ve 5 asist yaptı.