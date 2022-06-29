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Touba yarışı

Avrupa’daki iki kulübümüz, transferde karşı karşıya geldi. Hollanda’nın Waalwijk takımından 24 yaşındaki Ahmed Touba için masaya oturdu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Touba yarışı

Abdülkerim Bardakcı'yı G.Saray'a satan Konyaspor, stoper arayışlarını sürdürüyor. Anadolu Kartalı, Göztepe'den Kahraman Demirtaş'ı alırken, yabancı bir oyuncuyu daha kadrosuna katacak. Yeşil-beyazlıların Hollanda'da Waalwijk'te oynayan Ahmed Touba'yı radarına aldığı öğrenildi. Başakşehir'in de peşindeki 24 yaşındaki Cezayirli savunmacının Avrupa kupaları faktöründen iki takıma da sıcak baktığı bildirildi. Touba'nın bonservisi için kulübünü ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

ALTERNATİFİ HAZIR

Konyaspor, Touba dışında sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek ABD MLS Ligi'nde San Jose'de oynayan Kosta Rikalı Calvo ve bir dönem Osmanlı'da (Ankaraspor) oynayan kontratının son sezonundaki Danimarkalı Maxsö'yle de ilgileniyor. Konya ekibinin Touba olmazsa daha önceden el sıkıştığı 29 yaşındaki Calvo ve 28 yaşındaki Maxsö ikilisini hazırda tuttuğu kaydedildi. Calvo, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda da boy gösterecek.

1.90 boyundaki Touba, 6 kez milli formayı giydi. Geçen sezon oynadığı 29 maçta 1 asist katkısı sağladı.

ERZURUM KAMPI BAŞLADI

Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Konyaspor'un 10 gün sürecek ikinci etap Erzurum kampı, dün yapılan antrenmanla başladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan ilk çalışmaya, Zymer Bytyqi ve Endri Çekici de katıldı.

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