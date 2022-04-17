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Konyaspor Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Gaziantep FK, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Volkan Bayarslan yönetiyor. Konyaspor - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 13:30
Konyaspor Gaziantep FK maçı CANLI

Konyaspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Konyaspor - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Gaziantep FK maçı 17 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
KONYASPOR - Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Endri Çekici, Michalak, Bytqi, Ahmed Hassan

GAZİANTEP FK - Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo, Muhammet

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Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta?
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