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Spor Toto Süper Lig Haberleri: Konyaspor Fenerbahçe mesaisine devam ediyor

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, lig ikinciliği için kritik önem taşıyan maçta üç puanı hedefliyor.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 11:56
Spor Toto Süper Lig Haberleri: Konyaspor Fenerbahçe mesaisine devam ediyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda ikinci sırada zirve yarışını sürdüren İttifak Holding Konyaspor, üçüncü sırada bulunun yakın takipçisi Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, maçtan puanla ayrılıp, ikinci sırayı kaptırmamak istiyor.

55 puanla ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, ligin 30'uncu haftasında pazar günü Kadıköy'de 50 puanı bulunan yakın takipçisi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip teknik direktör İlhan Palut yönetiminde, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman salonda yapılan çalışmayla başladı. Ardından futbolcular sahada dönüşümlü olarak pas oyunu ve dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

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