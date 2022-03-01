Haberler Konyaspor İlhan Palut’la yola devam

İlhan Palut’la yola devam

Alanya’dan 5-1’lik yenilgiyle dönen Konyaspor’un teknik direktör İlhan Palut’a güveni tam.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 06:50
İlhan Palut’la yola devam

Ligde 4 maçtır kazanamayan ve son olarak Alanya deplasmanından 5-1'lik ağır yenilgiyle ayrılan zirve takipçisi Konyaspor'da Başkan Fatih Özgökçen, İlhan Palut'a güvenoyu verdi. Başkan Özgökçen, "İşler iyi giderken herkes yanındadır. Biraz kötü gitti mi asıl o zaman beraber olmak önemlidir. İlhan hocayla alakalı da sözleşme yenilenmeden önce de belirtmiştim. Hoca başarısız da olsa biz İlhan hoca ve ekibiyle devam edeceğiz inşallah. Şu anki durumda da bir değişiklik yok. İlhan Palut'u ve özellikle futbolcularımızı haksız eleştirmeye izin vermeyiz" diye konuştu.

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