Haberler Konyaspor Konyaspor Adana Demirspor maçı CANLI

Konyaspor Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanıyor. Maçı Yasin Kol yönetiyor. Konyaspor - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 19:55 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 20:04
Konyaspor Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

KONYASPOR - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Michalak, Amir, Soner, Bytyqi, Amar, Ahmed Hassan

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Alper, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Assombalonga

KONYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Adana Demirspor maçı 18 Ocak Salı günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ile eski eşi Mustafa Can Keser aşklarında ikinci baharı yaşıyor! Romantik kutlama!
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor