Konyaspor Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
KONYASPOR - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Michalak, Amir, Soner, Bytyqi, Amar, Ahmed Hassan
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Alper, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Assombalonga
KONYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Adana Demirspor maçı 18 Ocak Salı günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.