Palut etkisi

Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek tırmanışını sürdüren Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut'la adeta şahlandı. Sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlikle bileği bükülmeyen yeşil- beyazlılarda kaleci İbrahim Sehic, Palut ve ekibinin bu başarıda ön planda olduğunu vurguladı. Boşnak eldiven, "Bu ciddiyeti koruyup önümüzdeki maçı da kazanmak istiyoruz. Hocamız ve ekibini başarıda ön plana çıkarmak istiyorum. İdmanlarla, vermiş olduğu direktifler ve taktiksel bilgilerle bu uyumu daha iyi sağlıyoruz" diye İlhan Palut'a övgü yağdırdı.

KONYASPOR BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR

Üst üste iki galibiyetin ardından deplasmanda Göztepe'yi de yenerek bu serisini sürdürmek isteyen Konya ekibi, devre arasında da büyük hedefler için transfer hamlesi yapacak. Devre arası planlaması hakkında açıklamalarda bulunan teknik patron İlhan Palut, "Devre arasında mutlaka düşüncelerimiz olacak. İlk yarının sonuna kadar performanslar belirleyici olacak. Ligde devre bitimine birkaç hafta kala şapkamızı önümüze koyacağız ve hangi bölgeleri desteklersek ikinci yarıda takımımıza daha çok olumlu olur diye düşüneceğiz. Bizim de bazı hamlelerimiz mutlaka olacak" şeklinde transfer işareti verdi.